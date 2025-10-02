将棋の福間香奈女流6冠（33）が1日、大阪府高槻市の関西将棋会館で第74期王座戦1次予選に臨み、井田明宏五段（28）に131手で勝利した。福間は棋士との公式戦成績が直近14局9勝5敗。次回公式戦で勝利すれば、2度目の棋士編入試験の受験資格「公式戦において、最も良いところから見て10勝以上、なおかつ6割5分以上の成績を収めたアマチュア・女流棋士」を満たす。福間の次回公式戦は6日、第67期王位戦予選で、浦野真彦八段と対戦す