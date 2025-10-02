新潟県が入院機能を持たない無床診療所とする方針を示している県立松代病院。10月1日、地元住民が県に入院機能の存続を求め、署名を提出しました。 県立松代病院の入院機能の存続を求め、県に1万6310人分の署名を提出したのは、県立松代病院を守る会のメンバーです。県立病院をめぐっては、病院事業の純損益が昨年度、過去最大となる46億円の赤字に。経営改革を急ぐ県は、入院患者の減少が続く県立松代病院を来年4月に、入