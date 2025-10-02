フィギュアスケートのＧＰシリーズに臨む日本勢が１日、都内で会見した。女子の坂本花織（２５）＝シスメックス、樋口新葉（ノエビア）、千葉百音（木下グループ）、男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）、佐藤駿（エームサービス・明大）、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）ら１１人が出席。２０２６年２月に開幕するミラノ・コルティナ五輪へ向けたシーズンへ、今季のテーマを発表するなど意気込みを語った。集