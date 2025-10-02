ＤｅＮＡは１日のヤクルト戦（横浜）に９―６で勝ち、今季最終戦で有終の美を飾った。今季で退任する三浦大輔監督（５１）は５年間の通算成績が３４３勝３４２敗３０分けに到達。球団史上３人目の?勝率５割超え監督?となった。最終戦セレモニーではポストシーズンを前に「熱いご声援をよろしくお願いします」と呼びかけたが、投手陣に不安が生じているのも確か。暗雲垂れ込める短期決戦をどう勝ち抜いていくのか。不安材料の最