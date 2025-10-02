「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」横山裕（４４）が務めた日本テレビ系「２４時間テレビ」（８月３０〜３１日）のチャリティーランナーは成功裏に終わった。それだけにあちこちの番組から引っ張りだこだ。一方、早くも焦っているのが「２４時間テレビ」のスタッフ。今年あまりにうまくいったために、来年のチャリティーランナーの人選に頭を抱えているという。今年のチャリティーマラソンは「子どもの貧困問題」がテーマ。横山には、重