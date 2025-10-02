俳優・松坂桃李（３６）の?イクメンぶり?が話題となっている。先月２８日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。２０２０年に女優・戸田恵梨香（３７）とと結婚し、２３年に第１子が誕生した松坂は「最近、子どもに絵を描いたりするのがすごい好きで、けっこうハマってきてるなって」「子どもと一緒に粘土に色を塗ったりとかして遊んだり。子どもより僕の方がハマってきてる気はしてるんですね」と