正真正銘の「モンスター」ということか。９月３０日（日本時間１日）にドジャー・スタジアムで行われたワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ）第１戦はドジャースがレッズに１０―５で先勝。大谷翔平投手（３１）が放った１試合２本塁打は対戦相手の地元シンシナティに「ナイトメア（悪夢）」を刻み込んだようだ。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」はレッズ関係者が大谷を伝説の怪物「ブギーマン」と評して恐れおののく様子を伝え、その強