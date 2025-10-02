米大リーグのポストシーズン（PS）が日本時間1日、開幕。3回戦制のWCS第1戦が行われ、ナ・リーグはカブス（中地区2位）が鈴木誠也（31）の活躍などでパドレス（西地区2位）を3-1で下し、白星スタートを切った。【もっと読む】カブス鈴木誠也は打点トップなのに…米メディアも憤慨の球宴落選に“まさか”の原因「5番・右翼」でスタメン出場した鈴木は0-1の五回、相手先発の右腕ピベッタに対し、カウント2-1から152キロの直球を中