※経済指標 ＊ADP雇用統計（9月）21:15 結果-3.2万人 予想5.1万人前回-0.3万人（5.4万人から修正） ＊ISM製造業景気指数（9月）23:00 結果49.1 予想49.0前回48.7 ＊米製造業PMI（9月・確報）22:45 結果52.0 予想52.0前回52.0 米週間石油在庫統計（バレル・前週比）23：30 原油＋179.2万（4億1655万） ガソリン＋412.5万（2億2069万） 留出油 ＋57.8万（1億2358万） （クッシン