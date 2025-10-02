»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬£±Æü¡¢ºÇ½ªÀï¸å¤Îµ­Ç°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÆ±³ØÇ¯¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤«¤éÌ¾µå²ñ¥Ö¥ì¥¶¡¼¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£Ê¼¸Ë¡¦º«ÍÛÎ¤¡Ê¤³¤ä¤Î¤µ¤È¡Ë¾®»þÂå¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£Âç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤éµå»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤àÌ¾µå²ñ¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ëü´¶¤Î»×¤¤¤ÇÂµ¤òÄÌ¤·¤¿¡£¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à¤Îº«ÍÛÎ¤¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÅê¼ê¡¦ºäËÜ¡½Êá¼ê¡¦ÅÄÃæ¾­¡×¤Ç¥Ð