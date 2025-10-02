今季最終戦の２日・ヤクルト戦（甲子園）に先発する阪神の村上頌樹投手（２７）が１日、試合後に引退セレモニーが行われる原口のために白星締めを誓った。甲子園で練習後、「いいピッチングをして、いい形で終わってもらえるようにしたい」と意気込んだ。プロ入り前から、心を揺さぶられていた。村上が東洋大３年時、原口が大腸がんから復活し、ヒットを放った様子をテレビで見た。２年後にチームメートとなり、野球に対する姿