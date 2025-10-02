阪神・藤川球児監督（４５）が１日、甲子園球場で全体練習を見守り、レギュラーシーズン最終戦となる２日・ヤクルト戦（甲子園）で有終の美を飾ると意気込んだ。「クライマックスシリーズはチケットを手に入れることも大変だろうから、明日で最後ですから、いい一日になればいいですね」。先発は最高勝率に加えて最多勝、最多奪三振のタイトルも狙う村上。試合後には原口の引退セレモニーが予定されており、見どころ満載のラス