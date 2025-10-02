阪神は１日、佐藤蓮投手（２７）、川原陸投手（２４）、渡辺諒内野手（３０）、野口恭佑外野手（２５）と育成選手の鈴木勇斗投手（２５）、森木大智投手（２２）、ホセ・ベタンセス投手（２５）に対して、来季の契約を結ばないことを伝えたと発表した。森木は２１年度ドラフト１位で入団。２２年に２試合に登板したが、今季から育成選手となっていた。中学時代に軟式で１５０キロを計測し、怪物と騒がれた右腕は、わずか４年でタ