◇パ・リーグオリックス10-5西武（2025年10月1日京セラD）オリックス・エスピノーザが左脇腹の違和感で緊急降板を強いられ、CSに向けて不安を残した。2回先頭のセデーニョに対し、2球目を投じた直後に自らベンチへ合図。投手コーチとトレーナーに付き添われながらベンチ裏へ引き上げ、そのまま交代となった。岸田監督は「何とも言えないですね。また、明日（2日）様子見てみないといけないですね」と表情を曇らせた。