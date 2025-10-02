◇セ・リーグ中日2-5巨人（2025年10月1日東京D）中日・松山が自身初となる最多セーブのタイトルを獲得した。「よかったです。みんなに感謝です」。前日9月30日の同戦で巨人・マルティネスに並ばれて迎えた今季最終戦。ともに登板機会がなく、昨季までの同僚とともに46セーブで栄誉をつかんだ。育成ドラフト出身でのセーブ王はプロ野球初。あと「1」だったリーグ記録更新はならなかったが、「50試合以上、投げて抑えるこ