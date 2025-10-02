◇パ・リーグオリックス10-5西武（2025年10月1日京セラD）オリックス・太田が、人生一の140メートル弾だ。1点差に迫られた直後の4回2死一塁、左腕・杉山から9号2ランを左中間5階席へ運んだ。「人生で一番いい打ち方。打ち終わって（体が）止まれているのが、僕の中で大事なポイント。あそこまで完璧なのは練習でしか出せなかった」。7年目で初めてシーズン規定打席に到達。9月は一時、月間打率が0割台まで落ち「思い通り