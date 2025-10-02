◇セ・リーグ中日2-5巨人（2025年10月1日東京D）中日は1日、井上一樹監督（54）が来季も指揮を執ると発表した。今季最終戦後に、朝田憲祐球団本部長が明かした。報道陣から、続投かと問われ、「はい、そうです」と語った。3年連続最下位に沈んだチームの再建を託された就任1年目の今季は、63勝78敗2分けで4位。移籍2年目の上林や新外国人ボスラーが打線をけん引し、7月には7連勝を飾るなど、逆転CS進出の可能性もあった