『クレヨンしんちゃん』では、2020年以来5年ぶりに主題歌が変更。今週10月4日（土）の放送から、FRUITS ZIPPERの最新曲『はちゃめちゃわちゃライフ！』が主題歌になる。©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK ©ASOBISYSTEM Co., Ltd.FRUITS ZIPPERは、月足天音、鎮西寿々歌、櫻井優衣、仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルによる7人組のアイドルグループ。2022年4月にリリースした2nd配信シングル『わた