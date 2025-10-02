10月10日よりTBS系で放送がスタートする、波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』の主題歌をちゃんみなが担当することが発表された。 参考：波瑠×川栄李奈のW主演には信頼感がある『フェイクマミー』は2人の“等身大”の女性像に期待 本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・