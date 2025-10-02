退陣が近づく中でも訪韓したのは、首脳の相互往来を軌道に乗せる狙いがあったのだろう。日本の次期政権も、改善基調の日韓関係のさらなる発展に努めねばならない。石破首相が韓国・釜山を訪れ、李在明大統領と会談した。両首脳は、少子高齢化や首都圏への人口集中など、両国が抱えている共通の課題について、協議を加速させることで一致した。また、北朝鮮の非核化に向け、日韓、日米韓で緊密に連携していく方針も確認した