万博考レガシーを問う＜１＞日本と１５８か国・地域が参加した大阪・関西万博は、１３日に閉幕する。国境や立場を超え、延べ２５００万人超が集った半年間の祭典は、私たちに何を残したのか。万博のレガシー（遺産）について考える。今回の参加国・地域数は、１９７０年大阪の７７、２００５年愛知の１２１を上回り、国内の万博では過去最多だ。外務省によると、万博に合わせて来日した海外の首脳級は約６０人で、石破首相と