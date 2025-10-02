国土交通省は来年度、空き家対策の一環として、主要都市やその周辺にある住宅エリアを対象に、高齢世帯のみが暮らす住宅などを子育て世帯向けの住宅や施設に再生するモデル事業に乗り出す。住み替えや施設入居などで空き家になる見込みの住宅の所有者らに、国が補助してリフォームしてもらい、住宅や託児所などとして活用する。都市部での空き家の増加を抑えるとともに、建築費が高騰する中で現役世代が住宅を取得しやすくする狙