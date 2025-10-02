¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê26¡Ë¤¬½ñ¤­²¼¤í¤·¶Ê¡Öiloveyou¡×¤Ç¡¢10Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëTBS¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬Æ±¶É¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£¡Öº£²ó¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤¬»×¤¦¡È°¦¡É¤Î¤«¤¿¤Á¤È²þ¤á¤Æ¸þ¤­¹ç¤¤³Ú¶Ê¤òËÂ¤®¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ê¸»ú¤Î¡Èi¡É¤¬¡¢ÂçÊ¸»ú¤Î¡ÈI¡É¤è¤êº£¤Îµ¤Ê¬¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¡Øiloveyou¡Ù¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê¥¿¥¤¥È