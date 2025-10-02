10月2日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道387・・・熊本市北区鶴羽田（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道208・・・玉名郡玉東町木葉（携帯電話・シートベルト）国道445・・・上益城郡御船町滝尾（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横