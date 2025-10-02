ロッテは１日、前日に引退登板に臨んだ美馬学投手（３９）が東京都内の病院で「右肘屈筋共同腱断裂」と診断されたと発表した。手術を行い、完治を目指す方針という。美馬は９月３０日の楽天戦（ゾゾ）に打者１人限定で先発。初回先頭の浅村を２球で追い込んだが、３球目以降は内角に抜け、最後は背後への投球を浅村がスイングし、空振り三振で１５年間のプロ生活に終止符を打った。球団を通じて「３球目で肘の感覚がなくなり