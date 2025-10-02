弁護側「背景に宗教的な虐待」、検察側「犯行の悪質性に目を」安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市内で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などで起訴された無職山上徹也被告（４５）の初公判を２８日に控え、審理内容を決める協議が大詰めを迎えている。弁護側は「事件の背景には母親による宗教的な虐待があった」と訴え、検察側は「宗教論争ではなく、犯行の悪質性に目を向けるべきだ」と反論している。母親を証人請求奈良地