小久保工業所の「備蓄用おにぎり」地震や豪雨災害などに備え、常温で長期保存できるおにぎりや麺、介護食として使える缶詰が注目されている。保存期限が近づいたら食べて、その分を買い足す“ローリングストック”として活用したい。（共同通信＝増井杏菜記者）小久保工業所（和歌山県海南市）の「備蓄用おにぎり」は国産米を使用し、常温で5年保存できる。食べきりサイズの1個100グラムを個包装し、気密容器に密封して加圧加