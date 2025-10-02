展示を紹介する岡山県立図書館の総務・メディア課の藤原由典課長＝9月、岡山市北区岡山県立図書館（岡山市）の2024年度の個人貸し出し冊数が114万冊超で、全国の都道府県立図書館の中で5年連続1位となったことが日本図書館協会（東京）の集計で分かった。同館職員は「立地の良さと豊富な蔵書を背景に、利用者のニーズに応えるサービスや関心を引く展示が好循環を生んだのでは」と分析する。同協会によると岡山は24年度、個人貸