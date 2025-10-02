日本相撲協会は１日、元関脇で東十両１２枚目の宝富士（３８）＝本名杉山大輔、青森県出身、伊勢ケ浜、写真＝の現役引退と年寄「桐山」襲名を発表した。今後は伊勢ケ浜部屋付き親方として後進を指導する。秋場所は５勝１０敗に終わり、幕下転落が確実になっていた。近大から２００９年初場所で初土俵を踏んだ。力強い左四つを武器に長く活躍し、１５年名古屋場所で新小結、１６年秋場所で新関脇。幕内在位７８場所で、初土俵か