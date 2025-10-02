俳優佐藤隆太（45）が阪神・淡路大震災をテーマにした舞台「明日を落としても」（11〜16日は兵庫県立芸術文化センター、22〜27日は東京・EXシアター六本木）に主演する。演じるのは神戸の老舗旅館の社長・桐野雄介。1995年（平7）1月17日の震災で心の傷を抱え、人生に向き合って生きてきた。「雄介は、あの震災の日をきっかけに抱えた傷だったり痛みに、自分の人生をかけて向き合っていく。震災時の25歳と、現在の55歳を演じます」