ラッパーのちゃんみな（26）が、10日スタートのTBS系連続ドラマ「フェイクマミー」（金曜午後10時）の主題歌を担当することが1日、分かった。同局ドラマの主題歌を務めるのは初めて。書き下ろした「i love you」は、幾重にも重なったコーラスが印象的な楽曲。ちゃんみなは「自分が思う“愛”のかたちと改めて向き合い楽曲を紡ぎました」と明かし、「小文字の『i』が、大文字の『I』より今の気分に寄り添っているように感じます。普