巨人が中日に快勝し、レギュラーシーズン最終戦を飾った。泉口友汰内野手（２６）は４打席連続出塁で出塁率を３割６分２厘１毛に上げ、リーグトップの小園（広島）をわずかに上回り、初タイトルに前進。また、２安打で打率を球団の２年目以内では１１年長野以来の３割に乗せた。チームは初回に５点を奪って３連勝で締め、今季は７０勝６９敗４分けの貯金１。１１日から２位・ＤｅＮＡとのクライマックスシリーズ（ＣＳ）第１ステ