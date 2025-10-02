◆パ・リーグオリックス１０―５西武（１日・京セラドーム大阪）オリックス・太田椋内野手（２４）が人生最高で、最長のアーチを刻んだ。「人生イチです。何もかも完璧やったぐらいの、スイングができたと思います」と自画自賛も無理はなかった。１点差に迫られた４回２死一塁。左腕・杉山の直球を強振。パワー自慢でもなかなか届かない左中間５階席へ、特大の９号２ランだ。「打ち終わって止まれている、というのが大事なポ