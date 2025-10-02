女優・藤山直美（６６）が１日、南座錦秋公演「松竹上方喜劇まつり」（１１月１〜２４日、京都・南座）の取材会を大阪市中央区のホテルニューオータニ大阪で開催し、９月３０日に阪神・原口文仁内野手（３３）の引退会見を見て「きのう泣いてた」と打ち明けた。自身は２０１７年に乳がんを患っていると公表。原口は１９年に大腸がんを公表した。「あの人、私の２年後に、がんにならはった。原口さん若いやん。野球選手やん。『