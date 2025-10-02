女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の新曲「はちゃめちゃわちゃライフ！」が、テレビ朝日系アニメ「クレヨンしんちゃん」（土曜、後４時３０分）の新主題歌に決まり、４日からオンエアされる。松本かれん（２３）は「毎週、毎週、『クレヨンしんちゃん』がみんなの《待ち合わせ場所》のようになってほしいと思いを込めました」とアピール。仲川瑠夏（２８）も「小さい頃に聴いていたしんちゃんの曲って