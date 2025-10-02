◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―５中日（１日・東京ドーム）中日・井上一樹監督（５４）が来季も続投することが１日、決まった。シーズン最終戦となった巨人戦終了後、朝田球団本部長が明言した。今季が就任１年目だった指揮官が続投かを問われると「はい、そうです」と認めた。一時は１３年ぶりのＣＳ出場の可能性も見えたが、９月に失速。４位が確定したが、３年連続最下位からは脱出した。来日１年目で１３本塁打を放ったボス