人気女性ラッパー・ちゃんみな（３６）がＴＢＳ系ドラマ「フェイクマミー」（金曜・後１０時）の主題歌を担当することが１日、分かった。波瑠（３４）と川栄李奈（３０）がダブル主演し、正反対の人生を歩んできた２人の女性が“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まる物語。主題歌となる新曲「ｉｌｏｖｅｙｏｕ」について、ちゃんみなは「いま自分が思う”愛”のかたちと改めて向き合い楽曲を紡いだ。小文