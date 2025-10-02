◆毎日王冠追い切り（１日・美浦トレセン）１着馬に天皇賞・秋への優先出走権が与えられる国内２重賞の追い切りが１日、東西トレセンで行われた。第７６回毎日王冠・Ｇ２（５日、東京）はホウオウビスケッツが陣営納得の仕上がりで「状態◎」。美浦・Ｗコースでの併せ馬で好反応を見せた。ピタリと照準を合わせてきた。昨年の函館記念以来、重賞２勝目を狙うホウオウビスケッツは、美浦・Ｗコースでピコシー（３歳２勝クラス）