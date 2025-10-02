広島は１日、上本崇司内野手（３５）ら８人に来季契約を結ばないと通告した。すでに来季構想外が判明していた田中広輔内野手（３６）、松山竜平外野手（４０）は他球団で現役続行を目指す一方、上本は今季限りでの現役引退を表明した。１２年ドラフト３位の上本は、１３年間で規定打席到達は一度もないものの、ユーティリティーとしてチームを支えた。今季は出場２０試合に終わった。「正直、体もボロボロ。ちょっと肩の荷が下