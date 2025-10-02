阪神は１日、森木大智投手（２２）ら７人に来季契約を結ばないことを通告した。森木は高知高から２０２１年ドラフト１位で入団。ルーキーイヤーの２２年に２登板したが、今季から育成選手としてプレー。ここ３年間は１軍登板がなく、未勝利でタテジマのユニホームを脱ぐ。「結果が出なかった。それが一番かなと思っています」と言葉を絞り出した。今季は２軍で１４試合に登板し防御率１３・８１。今後は「まだまだ若いので続