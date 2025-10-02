前面と片方の側面の復元工事を終えた神戸電鉄「デ101号車」。こちら側から見ると製造時の姿そのままだ（撮影：伊原薫）【写真はこちらから】▶神戸電鉄の開業間もない当時を知る「デ101号車」▶1970年に撮影された貴重な姿▶営業運転からの引退後、長い時を経て往年の姿を半分取り戻した名車の外観と車内を見る兵庫県南部を走る神戸電鉄。地元では「神鉄」と呼ばれ、神戸市中心部の新開地から鈴蘭台を経て有馬・三