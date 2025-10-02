¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¸å4¡§30¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢2020Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢4Æü¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPER¤¬¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È½éÂÐÌÌ¡ª¥­¥å¡¼¥È¤Ê½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥ÈFRUITS ZIPPER¤Ï¡¢·îÂ­Å·²»¡¢ÄÃÀ¾¼÷¡¹²Î¡¢Ý¯°æÍ¥°á¡¢ÃçÀîÎÜ²Æ¡¢¿¿Ãæ¤Þ¤Ê¡¢¾¾ËÜ¤«¤ì¤ó¡¢ÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë7¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£2022Ç¯4·î