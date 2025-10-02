テレビ朝日系「クレヨンしんちゃん」（土曜午後4時半）の新主題歌に決まった7人組アイドルグループ、FRUITS ZIPPERがこのほど、しんちゃんと初対面した。新主題歌は「はちゃめちゃわちゃライフ！」は4日から放送される。「クレヨンしんちゃん」主題歌変更は5年ぶり。鎮西寿々歌は「しんちゃんが大好きな人も、FRUITS ZIPPERが大好きな人も、楽しめる要素が詰まっています。いろいろな魅力が発見できると思うので、長く愛してほしい