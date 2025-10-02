◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第２戦ヤンキース―レッドソックス（１日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）第１戦で７回に代打で登場し決勝の２点タイムリーを放ったレッドソックスの吉田正尚外野手は１日（日本時間２日）の第２戦も、相手先発が左腕ロドンだったことで２試合連続のベンチスタートとなった。吉田は前夜、７回１死二、三塁でレフスナイダーの打順で登場。２番手ウォーレンの初球、高