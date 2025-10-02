大阪府東大阪市で女性が腹部などを複数箇所刺されるなどして殺害された事件で、警察は51歳の男を殺人の疑いで逮捕しました。殺人の疑いで逮捕されたのは、東大阪市の自営業・永久寛史容疑者（51）です。警察の調べによりますと、永久容疑者は1日午後、東大阪市箱殿町の自宅がある店舗兼住宅の3階の部屋で、佐藤ありささんの腹部などを刃物で数回刺すなどして殺害した疑いがもたれています。永久容疑者は犯行後、警察署に出頭し、警