女子ゴルフの国内メジャー第3戦、日本女子オープン選手権は2日から4日間、兵庫県のチェリーヒルズGC（6616ヤード、パー72）で開催される。米ツアーを主戦場とする古江彩佳（25＝富士通）は国内ツアーに今季初参戦。過去10年の優勝者が一人も出場しない異例の事態となった中、地元凱旋でメジャー初制覇を狙う。神戸市出身の古江が地元で国内メジャー初制覇を狙う。この日は18ホールを回って最終調整を行い、「今回は地元なので