日本相撲協会は1日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（11月9日初日、福岡国際センター）の番付編成会議を開き、宮崎県出身の長村改め日向丸（ひむかまる、21＝木瀬部屋）と拓大出身の五島改め藤凌駕（ふじりょうが、22＝藤島部屋）の新十両昇進を発表した。日向丸は故郷で親しまれる地域名「日向」にちなんだしこ名について「地元の方々に応援してもらえるような、力をもらえるような名前にしたかった」と説明。静岡・飛龍高