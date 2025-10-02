NY株式1日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均46498.85（+100.96+0.22%） ナスダック22781.09（+121.08+0.53%） CME日経平均先物44930（大証終比：+390+0.87%） 欧州株式1日終値 英FT100 9446.43（+96.00+1.03%） 独DAX 24113.62（+232.90+0.98%） 仏CAC40 7966.95（+71.01+0.90%） 米国債利回り 2年債 3.541（-0.068） 10年債 4.102（-0.048） 30年債 4.711（