今月17日のGPシリーズフランス大会（アンジェ）を皮切りにシーズンが本格開幕となるフィギュアスケート日本勢が1日、都内で会見した。女子で22〜24年世界選手権3連覇の坂本花織は、来年2月のミラノ・コルティナ五輪で再戦するロシア勢を警戒。9月の五輪最終予選でペトロシャンが4回転など大技を封印して出場枠を獲得し「本戦になったらガンガン跳んでくるのが丸見え。こちらとしても覚悟を決めて挑みたい」と印象を語った。