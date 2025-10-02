ボートレース多摩川のG1「ウェイキーカップ開設71周年記念」は4日目を迎える。注目は12Rだ。中間着を並べている桐生の機力は劣勢。特に直線系統の足が来ていない。それでも、ここはインから一発勝負。負けられぬ一番だ。こん身の逃げを決め、予選を締めくくる。カドで好隊形に持ち込めそうな関を対抗視。舟足も上向いてきた。真っ先に差せる守田も回り足関係はまずまず。序盤の出足が戻れば福来も好勝負可能だ。＜1＞桐生順